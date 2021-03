EX-PREFEITO DE TOBIAS BARRETO ESTÁ COM COVID-19 E INTERNADO NO HOSPITAL

O ex-prefeito do município de Tobias Barreto, Esdras Valeriano, esta internado no Hospital Cirurgia, em Aracaju, após complicações decorrentes da Covid-19.

O ex-gestor é esposo da médica e ex-secretária de Estado da Saúde, Joélia Santos, ele iniciou com sintomas no dia 25 de fevereiro e teve a confirmação, após realização do exame RT PCR, no último dia 1º de março. De imediato, Esdras foi colocado em isolamento domiciliar.

Contudo, no dia 4 de março, ele começou a apresentar alteração na ausculta pulmonar, febre, prostração, fadiga intensa com dores musculares, dificuldade para locomoção, cansaço respiratório e inapetência, sendo conduzido para internação na noite daquele mesmo dia.

O ex-prefeito permanece em tratamento e apresentando um quadro de instabilidade na saturação de O2, alguns sintomas como soluço e constipação intestinal. Há dois dias não apresenta febre e reduziu as dores musculares, vômitos, sonolência, falta de apetite, fadiga, calafrio e sensação de boca seca, o que fala a favor da boa resposta ao tratamento medicamentoso instituído.

Esdras Valeriano segue sob acompanhamento da equipe médica, de enfermagem, nutrição, fisioterapia e psicologia. Além disso, não precisou ser entubado.

Por Gerliano Brito