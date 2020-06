Exclusivo: Eleição 2020 é adiada para novembro

Representantes do Tribunal Superior Eleitoral, Senado Federal, Câmara dos Deputados e especialistas em saúde participaram na manhã desta terça-feira de uma reunião virtual para discutir a necessidade de adiamento das Eleições 2020 em razão da pandemia causada pelo coronavírus (Covid-19).

Ao final da reunião houve um consenso entre os participantes pelo adiamento do pleito por algumas semanas, garantindo que seja realizada ainda este ano, em data a ser definida pelo Congresso Nacional com base em uma janela que varia entre os dias 15 de novembro e 20 de dezembro.

Agora à noite em entrevista ao canal Hora News TV (YouTube), o coordenador de planejamento, estratégia e gestão do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe (TRE-SE), Marcelo Gerard, anunciou com exclusividade a definição das novas datas das eleições deste ano.

Segundo o representante do TRE, os dois turnos das eleições municipais serão realizados em novembro.

“Uma informação pra vocês em primeira mão, recebi agora aqui no grupo da Justiça Eleitoral. É o primeiro veículo que está recebendo a informação de que já foi decidida a data do primeiro turno pra 15 do 11 e segundo turno pra 29 do 11. Então essa é uma informação que recebi agora no grupo. Eu até pensava que o segundo turno era provável ficar em dezembro, mas resolveu se fazer tudo em novembro mesmo”, diz o coordenador do TRE.

A entrevista completa de Marcelo Gerard sobre as novas regras das eleições, bem como o calendário eleitoral deste ano, você conferi em nosso canal no YouTube. Inscreve-se no Hora News TV e acompanhe a programação ao vivo diariamente.

Por Redação

Foto: Divulgação