FiqueLigado Campanha de Vacinação Antirrábica será iniciada no dia 13 de outubro em Tobias Barreto

Segundo a Médica Veterinária do município, Luana Batista de Oliveira, cerca de 7 mil e trezentos animais serão imunizados contra a raiva, entre caninos e felinos, de acordo com a meta de cobertura vacinal estabelecida pelo Ministério da Saúde, que é no mínimo 80% do público-alvo.

Podem ser vacinados animais com idade a partir de três meses e que estejam saudáveis para que obtenham boa resposta imunológica. Atualmente, Sergipe está em situação epidemiológica satisfatória em relação à raiva, já que, apesar do Ministério da Saúde não ter realizado campanha de vacinação no país no passado, o estado imunizou os animais que se encontravam nas áreas de risco.

De acordo com Programa de Raiva, Leptospirose e Animais Peçonhentos no estado, a execução da campanha será realizada pelos municípios, que têm autonomia para definir de que modo farão. Já a Secretaria de Estado da Saúde cabe mobilizar e orientar os gestores sobre as ações de imunização, bem como a distribuição das vacinas e insumos.