Flamengo derrota o Athletico por 3 a 1 e encosta nos primeiros colocados do Brasileirão

Pedro, Bruno Henrique e Everton Ribeiro marcaram os gols do Mais Querido no Maracanã

Com uma ótima atuação no segundo tempo, o Flamengo derrotou o Athletico por 3 a 1 na tarde desta quarta-feira, no Estádio do Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. Pedro, Bruno Henrique e Everton Ribeiro marcaram os gols do Mais Querido do Brasil. Renato Kayzer marcou o único gol do time paranaense no jogo. Com a vitória, a equipe da Gávea assumiu a quarta colocação do Brasileirão com 21 pontos conquistados.

Apesar de entrar em campo com um time bastante modificado, o Athletico Paranaense teve mais chances que o Flamengo no primeiro tempo. Logo no primeiro tempo, o goleiro Hugo Souza falhou na saída de bola com os pés e a bola parou com Alvarado. Com o gol praticamente vazio, o volante encheu o pé e acertou a trave. Aos 13, o lateral-esquerda Abner surgiu no ataque como elemento surpresa e obrigou Hugo Souza a fazer uma grande defesa para evitar o gol do time paranaense.

O Flamengo só respondeu aos 33. Arrascaeta cobrou falta com perigo, mas Santos fez boa defesa. Mal demais na partida, o atacante Vitinho teve a chance de abrir o placar no último lance de perigo da etapa final, mas acabou furando no momento decisivo.

No intervalo, o auxiliar Jordi Gris, que substituiu o técnico Domènec Torrent, colocou Everton Ribeiro na vaga de Vitinho. No primeiro minuto do segundo tempo, o camisa 7 arriscou de longa distância. Santos foi buscar a bola que tinha endereço certo e fez uma grande defesa. Aos 10, o time da Gávea finalmente conseguiu abrir o placar. Após uma bola vinda do alto, Pedro conseguiu dominar, driblar toda a defesa e finalizar com precisão.

Dois minutos depois do primeiro gol, a bola bateu na mão de Léo Gomes após cruzamento e o árbitro assinalou a penalidade. Bruno Henrique chamou a responsabilidade e cobrou com categoria para ampliar o marcador. Aos 21, a defesa flamenguista marcou bobeira e viu Renato Kayzer aproveitar cruzamento da direita e completar para o fundo das redes. Apesar do gol marcado, o Athletico não conseguiu pressionar o Flamengo para tentar um empate e aos 31, o rubro-negro carioca ampliou sua vantagem. Isla cruzou para Arrascaeta, que ajeitou para Everton Ribeiro. O meia chutou da entrada da área e contou com um desvio na defesa para marcar o terceiro gol flamenguista no jogo e colocar números finais ao placar.

O próximo compromisso do Flamengo é diante do Sport, também no Estádio do Maracanã, em jogo válido pela décima quarta rodada do Campeonato Brasileiro.

PUBLICADO ÀS 18:10:04 – 04/10/2020 | ATUALIZADO ÀS 18:18:17 – 04/10/2020

POR MATHEUS EMANUEL