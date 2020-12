Flamengo supera expulsão de Gabigol e vence Bahia de virada nos últimos minutos

Em jogo emocionante, rubro-negro atuou com um a menos desde os 9 minutos e segue vivo na briga pelo título Brasileiro

Flamengo e Bahia protagonizaram um verdadeiro jogão no Maracanã. Os dois times se enfrentaram neste domingo (20/12), no Maracanã, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro e fizeram um confronto cheio de reviravoltas. Parecia que seria uma partida tranquila do rubro-negro, que abriu o placar aos 4 minutos, com golaço de Bruno Henrique. Entretanto, Gabigol foi expulso aos 9 e a partida mudou. Mesmo com um a menos, a equipe da Gávea ampliou. Mas, no segundo tempo, o tricolor baiano virou em apenas 8 minutos. A situação estava complicada, porém os atletas do time carioca foram guerreiros e, com gols de Pedro e Vitinho, conseguiram a virada e venceram por 4 a 3.

O jogo começou muito bom para o Flamengo. Aos 4 minutos, Bruno Henrique fez bela jogada pela esquerda e acertou um chute de fora da área no ângulo, com força, sem chances para o goleiro adversário. Um verdadeiro golaço. Dois minutos depois, Gabigol quase ampliou, mas, aos 9, o lance que mudou a partida. O camisa 9 caiu no chão e pediu falta. O juiz mandou o jogo seguir e, pouco depois, parou o lance, voltou e expulsou o centravante rubro-negro, alegando que o jogador o xingou.

O Bahia passou a pressionar e o Flamengo recuou. O tricolor teve grandes chances com Nino Paraíba e Gilberto, mas ambos pararam em Diego Alves. Então, quando o adversário estava melhor, Gerson deu lindo lançamento para Bruno Henrique, que infiltrou, dominou e passou para Isla bater de esquerda e ampliar o placar, aos 32. O atacante rubro-negro estava, de fato, em um dia inspirado. Aos 41, entortou o zagueiro Juninho com três cortes e chutou com força, obrigando boa defesa do goleiro. O camisa 27, entretanto, desperdiçou grande chance de ampliar nos últimos minutos do primeiro tempo, após linda jogada e lançamento de Arrascaeta, que achou Bruno Henrique na pequena área, mas o jogador bateu para fora.

O jogo foi para o intervalo com 2 a 0 para o Flamengo e parecia estar tranquila a partida. Mas, o tricolor começou o segundo tempo com tudo. Aos 5, Juan Ramírez fez tabelinha com Daniel, limpou Natan e tirou de Diego Alves, diminuindo o placar. Cinco minutos depois, Gilberto voltou a ser carrasco do Flamengo e deu um chute com força de fora da área, no ângulo, empatando o jogo. Já aos 13, Rossi bateu escanteio, Gilberto desviou e virou o jogo. Ou seja, o Bahia o conseguiu a virada em apenas 8 minutos.

A situação do Flamengo ficou muito complicada. Time precisava da virada para não ficar longe do líder São Paulo e estava com um a menos. Aos 18 minutos, João Gomes infiltrou, recebeu um passe primoroso do Arrascaeta e chutou, mas bateu na trave. O rubro-negro não estava conseguindo criar, porém foi para a pressão, até que, aos 36 minutos, Bruno Henrique deu linda enfiada de bola para Filipe Luís dentro da área, que cruzou na medida para Pedro escorar de peito para o fundo das redes.

O tricolor teve a chance de desempatar dois minutos depois. Rossi invadiu a área pela direita e chutou com força, cruzado. Diego Alves fez bela defesa, mas a bola sobrou para Rodriguinho, dentro da área, que também chutou forte. Entretanto, o goleiro se levantou, pulou e fez uma defesaça, salvando o Flamengo. Então, aos 44, Bruno Henrique passou para Pedro na entrada da área, que deu um lindo passe de letra para Vitinho. O atacante correu e deu um toque por cima do goleiro, para virar a partida e dar a vitória para o rubro-negro carioca.