Flamengo vence o Corinthians e segue vivo na briga pelo título brasileiro

Arão e Gabigol marcaram os gols do triunfo rubro-negro no Maracanã

Em um jogo extremamente complicado, o Flamengo derrotou o Corinthians por 2 a 1, com gols de Arão e Gabigol, e segue na cola do Internacional, líder do Campeonato Brasileiro. Léo Natel marcou para a equipe paulista. As duas equipes que brigam pelo título nacional se enfrentam no próximo domingo, no Maracanã, em um confronto que deve definir o destino do troféu do Brasileirão.

Com a necessidade de conquistar a vitória, o Flamengo pressionou o Corinthians desde o apito inicial e abriu o placar através de uma bola parada. Arrascaeta cobrou falta na cabeça de Willian Arão, que se livrou da marcação de Bruno Mendez e desviou para o fundo do gol aos nove minutos.

Aos 18 minutos, Everton Ribeiro cobrou escanteio, Bruno Henrique subiu mais que a defesa paulista e testou no travessão. Um minuto depois desse lance perigoso, o Corinthians conseguiu o empate. Araos serviu Léo Natel, que entrou livre pra escolher o canto e marcar para o alvinegro do Parque São Jorge.

A partir do empate da equipe paulista, o Flamengo se viu pressionado para conquistar a vitória de qualquer maneira, uma vez que o Internacional vencia o Vasco em São Januário. Após muita insistência, o rubro-negro carioca conseguiu o gol da vitória em um lance que precisou do auxílio do árbitro de vídeo. Bruno Henrique arriscou de fora da área e obrigou Cássio a fazer uma excelente defesa. No rebote, Everton Ribeiro tocou para Gabigol, que completou para o fundo do gol. O assistente assinalou a posição de impedimento, mas após muita demora, o V.A.R validou o gol.

Com o resultado, o Flamengo alcançou 68 pontos na tabela e segue muito próximo ao Internacional, que lidera o Brasileirão, com 69 pontos ganhos. As duas equipes se enfrentam no próximo domingo, no Maracanã, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro.

POR REDAÇÃO TUPI