Flamengo vence o Inter de virada e assume a liderança do Brasileirão

Arrascaeta marcou um gol e deu uma assistência na vitória por 2 a 1, que teve expulsão do Rodinei

O Campeonato Brasileiro tem um novo líder! Flamengo e Internacional se enfrentaram neste domingo (21/02), no Maracanã, pela penúltima rodada da competição, em jogo que poderia dar o título ao colorado, em caso de vitória. O time gaúcho até saiu na frente, com gol de Edenílson, de pênalti. Mas, Arrascaeta fez a diferença. O uruguaio marcou o do empate e deu uma assistência milimétrica para Gabigol fazer o segundo. A partida foi emocionante, Rodinei foi expulso no começo do segundo tempo e o rubro-negro ganhou por 2 a 1.Com o resultado, a equipe carioca assumiu a liderança pela primeira vez e, se vencer o São Paulo, se sagra campeão.

O primeiro tempo foi movimentado. O Flamengo começou atacando e o Inter na defesa, esperando achar um espaço para contra-atacar. Então, aos 10, o colorado conseguiu sair para o ataque pela primeira vez. Patrick passou para Moisés, que cruzou na área e Hugo defendeu sem problemas. Entretanto, na jogada, Gustavo Henrique, que foi titular devido à lesão de Willian Arão no banheiro do clube, puxou a camisa de Yuri Alberto de forma infantil e o juiz marcou pênalti. Na cobrança, Edenílson bateu no ângulo, sem chances para o goleiro. Dois minutos depois, o autor do gol passou para o centravante, dentro da área, que bateu cruzado e quase ampliou.

O Flamengo tinha a posse, tentava atacar, mas o Inter estava muito bem fechado. O colarado ainda teve uma boa chance com Yuri Alberto, que cabeceou por cima. Então, aos 28, Filipe Luís ganhou a dividida e jogou na área para Bruno Henrique. O atacante ganhou de Rodinei na velocidade, avançou até a linha de fundo e passou para trás, nos pés de Arrascaeta, que chutou no canto, rasteiro, e empatou o jogo. O rubro-negro continuou tentando achar espaço na defesa rival, mas sem muita sorte. Foi o time gaúcho que quase marcou no primeiro tempo, com Rodinei. Aos 42, lateral invadiu na área e bateu com força. A bola desviou em Gustavo Henrique e explodiu no travessão.

Rodinei é uma figura à parte na história do jogo. O lateral pertence ao Flamengo e, para poder entrar em campo, um torcedor colorado pagou a multa de R$ 1 milhão. O jogador, que quase marcou no final do primeiro tempo, pisou no tornozelo de Filipe Luís aos 2 minutos da segunda etapa. Após checagem do VAR, o juiz expulsou o atleta. O rubro-negro, então, botou Pedro no lugar de Isla, João Gomes na vaga de Diego e Natan no de Rodrigo Caio – lesionado. Inicialmente, o Inter não sentiu. Pelo contrário. Aos 11, Patrick fez bela jogada individual e passou para Caio, dentro da área, que bateu de primeira, mas Filipe Luís se jogou na frente da bola e salvou o time.

Então, aos 17, Gabigol deu um chapéu no meio de campo e passou de cabeça para Bruno Henrique. O atacante passou para Arrascaeta aberto pela esquerda. O uruguaio cortou para o meio e deu uma enfiada de bola perfeita, milimétrica, para o camisa 9, que correu para infiltrar. O artilheiro chutou de primeira na saída do goleiro e fez o da virada. A partida ficou tensa. Mesmo com um a menos, o Inter atacava, em busca do gol do empate. Já o Flamengo se defendia e buscava explorar os espaços que o adversário deixava. O rubro-negro chegou a ampliar com Pedro, aos 35, após belo passe de João Lucas, mas o tacante estava impedido e o gol foi bem anulado.

Pedro ainda balançou as redes mais uma vez, aos 48. O atacante roubou de Lucas Braga, driblou Marcelo Lomba e fez o gol. Mas, após checagem no VAR, o juiz marcou falta do atacante. No minuto seguinte, Pedro fez uma jogadaça. Deu um drible na vaca, cortou o marcador e rolou para Bruno Henrique, livre, na cara do goleiro. O jogador, entretanto, na hora de marcar, bateu por cima do gol e perdeu uma chance inacreditável. O Inter também teve uma chance, com uma finalização de fora nos minutos finais, que bateu na marcação.

Com a vitória, o Flamengo chegou a 71 pontos e assumiu a liderança da competição. Já o Inter caiu para a segunda colocação, com 69 pontos. Na próxima rodada, o rubro-negro encara o São Paulo, na quinta-feira (25/02), às 21h30, no Morumbi. No mesmo dia e horário, o colorado encara o Corinthians, no Beira-Rio.

POR BRUNO ALMEIDA