Fraude no Detran provoca prejuízo de mais de R$ 500 mil aos cofres públicos

Mais de 200 pessoas em Sergipe estão na mira da Polícia Civil. Esses sergipanos estão sendo investigados por fraudes no licenciamento de veículos junto ao Departamento Estadual de Trânsito (Detran-SE). As investigações fazem parte de uma investigação policial deflagrada nesta quinta-feira (2), em Aracaju.

Os prejuízos financeiros aos cofres púbicos ultrapassam os R$ 500 mil, causados por pessoas físicas e jurídicas. As fraudes, segundo o delegado Everton Santos, responsável pelas investigações, ocorriam no momento em que os licenciamentos dos veículos eram pagos com cartões de terceiros, sendo que o valor ficava bem abaixo do estabelecido pelo Detran. Os donos dos catões de crédito não tinham conhecimento da transação financeira.

No ano passado, a Polícia Civil prendeu um suspeito que admitiu abordar pessoas nas imediações do Detran. O principal cartão fraudado é o da bandeira do Banese.

De acordo com o delegado, os pagamentos provenientes da fraude serão cancelados. Ele, no entanto, salienta que os beneficiários com a fraude poderão escapar de responder processo judicial, desde quando refaça o pagamento do licenciamento do veículo com os valores reais.

Por Redação

Foto: Divulgação