Freipaulistano perde em Natal para o ABC e se complica na Série D

O maior campeão estadual do Brasil venceu o Freipaulistano neste domingo (18), no Frasqueirão, pelo placar de 1 a 0, em jogo válido pela 7ª rodada do campeonato brasileiro da série D. O gol foi marcado pelo atacante Kesley.

Com o resultado, o Alvinegro chegou aos 12 pontos e ficou na segunda colocação do grupo 4, o Freipaulistano amarga a vice-lanterna do grupo com 6 pontos.

As duas equipes se reencontram na abertura do segundo turno, na quarta-feira. O jogo está marcado para 20h, no Estádio Titão, na cidade de Frei Paulo a equipe sergipana não terá o zagueiro Hitalo na partida de quarta-feira. O defensor foi expulso no segundo tempo do duelo contra o ABC.

Att: Brenno Pinheiro