FUTEBOL: Confiança duela contra a Chapecoense pela última rodada da Série B

Nesta sexta-feira (29) acontece de forma simultânea, às 21h30, a última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Confiança já garantiu sua permanência na divisão e enfrenta a Chapecoense, na Arena Condá, para cumprir tabela. Já os catarinenses chegam na 38ª rodada lutando pelo título do campeonato.

Confiança

O Dragão alcançou o seu principal objetivo, a permanência na Série B. A equipe já mira a temporada de 2021 e renovou o contrato com o técnico Daniel Paulista até o final do ano. Além dele, o auxiliar técnico Daniel Cerqueira também teve a renovação contratual anunciada seguindo o planejamento de formulação da comissão técnica.

Time sergipano no último treino da temporada. Foto: Mikael Machado/ADC

Pela Série B, o Confiança atualmente é o 14º, com 46 pontos, são 12 vitórias, 10 empates e 15 derrotas. O clube é o oitavo melhor visitante do campeonato, fora dos seus domínios conquistou 19 pontos em 18 rodadas.

Uma vitória em Chapecó pode levar o time aos 49 pontos e chegar até a décima posição – a depender de uma combinação de resultados.

Última escalação: Rafael Santos, Thiago Ennes, Nirley, Luan, Djalma Silva; Serginho, Madison, Guilherme Castilho; Reis, Bruno Paraíba e Iago.

Chapecoense

O Verdão do Oeste tropeçou na última rodada contra o Operário-PR por 2 a 0, no Germano Krüger, e viu o América-MG tomar a ponta da tabela. Com os mesmos 70 pontos e saldo que o Coelho, a Chapecoense fica na segunda colocação por conta dos gols marcados: 39 contra 41 do Coelho

Dessa forma, a Chape não depende somente de si para conquistar o inédito título. A equipe catarinense vai precisar secar os mineiros para tirar a diferença do saldo de gols, ou torcer por um tropeço do adversário, desde que pontue na Arena Condá.

Última escalação: João Ricardo; Matheus Ribeiro, Felipe Santana, Luiz Otávio e Alan Ruschel; Willian Oliveira, Ronei e Denner; Bruno Silva, Anselmo Ramon e Aylon.

Primeiro turno

A Chapecoense venceu por 2 a 0 na partida realizada na Arena Batistão. Os gols foram marcados por Perotti e Alan Grafite.

Arbitragem

O árbitro FIFA Anderson Daronco apita a partida e será auxiliado por Rafael da Silva Alves – também do quadro da FIFA – e por Michael Stanislau. O trio é do Rio Grande do Sul.

*Estagiário sob a supervisão do jornalista Will Rodriguez.