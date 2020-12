FUTEBOL: Elite do estadual 2021 terá time inédito que sairá do confronto na semifinal

As semifinais do Campeonato Sergipano da Série A2 foram definidas em jogos realizados na tarde do último sábado (12). O primeiro jogo das quartas de final já acontece na próxima quarta-feira (16), a partida de volta será no próximo sábado (19). Os vencedores dos jogos únicos sobem para a elite do futebol em Sergipe no ano de 2021.