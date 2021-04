Ganhador (a) de São Paulo Não resgatou o Prêmio de 162,6 milhões da Mega da Virada, será doado para o Fies

Até ontem, 31, algum sortudo de São Paulo tinha 162,6 milhões de reais disponíveis na conta para fazer o que bem entendesse da vida. Mas “sabe-se lá o porquê”, o agora ex-milionário perdeu o prazo de 90 dias que a Caixa Econômica Federal estipula para que os prêmios sejam sacados. Agora, o dinheiro será repassado ao Fundo de Financiamento do Ensino Superior (FIES).

O valor “esquecido” pelo ganhador corresponde à metade do maior prêmio da história das loterias da Caixa. A Mega da Virada 2020 sorteou R$ 325,2 milhões para a pessoa que acertasse seis números. Duas apostas saíram vencedoras cravando as dezenas 17 – 20 – 22 – 35 – 41 – 42. O outro ganhador, de Aracaju (SE), retirou a sua parte e deve estar numa boa a essa hora.

O Procon-SP até tentou intervir, notificando a Caixa para entrar em contato com o premiado, já que aposta foi feita pela internet e o site solicitava um cadastro prévio. No entanto, o banco justificou ao Correio Braziliense que não registra os dados pessoais dos apostadores no sistema. A Caixa alegou, ainda, que é de inteira responsabilidade de quem fez a aposta ir buscar o prêmio, como manda a Lei 13.756/2018.

“Ao apostar na Casa Lotérica, os dados pessoais do apostador não são registrados nos sistemas da CAIXA, e assim também ocorre ao apostar pela internet. A CAIXA não grava, junto com a aposta, a identidade do apostador, independente do canal de venda. Assim, o cadastro feito no sistema de vendas online não é gravado nas apostas efetuadas, que são independentes e invioláveis, para proteção do próprio apostador”, diz trecho da nota.

“Fezinha” esquecida vai para o Fies; entenda como

O que muita gente não sabe é que nem todo valor arrecadado com as apostas feitas nas loterias federais corresponde ao prêmio total dado aos ganhadores, e quem joga também acaba contribuindo para ajudar estudantes a começarem a graduação por meio do Fies.

Isso porque uma parte do que é arrecado pelos sorteios é destinada ao governo federal para que seja investida nas áreas de saúde, educação, segurança, cultura e esporte. Sorteios da Mega-Sena, Dupla Sena, Quina, Lotofácil e Lotomania reservam 4,5% para o Ministério do Esporte. Outra parte é direcionada para áreas sociais, como o Fies, que recebe 7,76% do montante. No fim, o ganhador fica com 45,3% de tudo que foi arrecado pelos concursos.

Segundo levantamento feito pelo UOL, de 2011 a 2017, o Fies recebeu R$ 7,64 bilhões relativos ao que foi arrecado por oito diferentes concursos de loterias federais. Nesses mesmos anos, o valor repassado pelos concursos correspondeu a cerca de 8,8% do orçamento do Fies, que foi de aproximadamente R$ 87 bilhões.

Dentro desse repasse, estão os valores que não foram retirados pelos ganhadores, como é o caso dos R$ 162,6 milhões. Por sinal, esse valor esquecido entra na lista dos maiores já deixados para trás nas loterias da Caixa.

Fonte: Agência Educa Mais Brasil