Ganhador da Mega da Virada 2020 ainda não resgatou prêmio; prazo se encerra no dia 31 de março

Ficar rico é o sonho de muitas gente. Por isso, milhares de brasileiros realizam sua “fezinha” em casas lotéricas e, agora, também pela internet. A loteria mais famosa e conhecida por todos é a Mega-Sena. Nela, o apostador deve escolher seis dezenas e cruzar os dedos para acertar, pelo menos, quatro delas e conseguir tirar vantagem.

Mas é no último dia do ano que as atenções e ambições se voltam para a Mega da Virada, edição do jogo que paga as maiores premiações registradas em loterias. Em 2020, apenas dois sortudos dividiram a bagatela de R$ 352,2 milhões, o maior valor da história. Uma das apostas vencedoras foi registrada na capital de Sergipe, Aracaju, e o felizardo recebeu R$ 162.625.108,22.

O que chama atenção é que o outro apostador, agora do estado de São Paulo, ainda não apareceu para resgatar a sua parte. Segundo a legislação atual, o apostador tem até noventa dias para requerer o prêmio. Assim, se até a próxima quarta-feira, dia 31 de março, o quase vidente não aparecer, os R$ 162.625.108,22 serão revertidos para o FIES – Fundo de Financiamento do Ensino Superior.

Aguardemos o fim desta história!

Por: Jose Bráulio