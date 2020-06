| GESTÃO DIALOGA COM SINTESE

A Gestão Municipal se reuniu hoje com representantes do Sindicato dos Trabalhadores em Educação Básica do Estado de Sergipe (Sintese) de Tobias Barreto, atendendo a um pedido do próprio sindicato feito ontem.

O secretário de Administração, Diógenes Júnior, mediou o diálogo acerca da atualização do calendário escolar do ano letivo corrente.

A minuta do calendário está sendo trabalhada por técnicos da Educação e será apresentado em breve ao sindicato, para que a categoria analise juntamente à Administração.

Sobre a atualização do piso salarial, o secretário explicou que, mesmo diante da queda nos repasses do Fundeb e do FPM, será discutida em reunião agendada para a próxima segunda-feira, 15, com a presença também de técnicos da Educação.

http://www.facebook.com/prefeituradetobiasbarreto