Governador de Sergipe amplia toque de recolher até 31 de Março e anuncia novas medidas restritivas

Na noite desta segunda feira, 22, O governador de Sergipe anunciou medidas mais restritivas para combater o avanço da pandemia de Covid-19 no estado.

Durante coletiva de imprensa, o governador Belivaldo Chagas anunciou que, a partir da próxima sexta-feira, 26, seguindo no sábado e também no domingo, o toque de recolher passa a valer das 18h às 5h da manhã e funcionara nesse horário, apenas nos finais de semana. O governador ressaltou que as medidas adotadas precisam de, pelo menos, 15 dias para surtirem efeito, a medida será válida até o dia 31 de março, depois disso poderá está se reunindo novamente pra tomar novas medidas restritivas

“Já dá pra perceber que o toque de recolher, os pacientes de trauma já houve uma redução. A redução de acidentes principalmente com os de moto foi grande. Se há redução de acidente, há redução de pessoas circulando”, disse Belivaldo.

Belivaldo afirmou que as aulas da rede pública e particular de ensino, permanecem com retorno marcado para a partir do dia 5 de abril, como havia sido estabelecido no último decreto.

Em relação com a restrição para a quantidade de pessoas em estabelecimentos de serviço não essencial, como restaurantes, salões de beleza e templos religiosos, permanece sendo de 30%

De acordo com o último Boletim Epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde (SES), Sergipe totaliza 165.916 casos da doença e 3.276 mortes provocadas pelo vírus. O estado possui ainda a maior média de mortes diárias provocadas pela Covid-19, segundo informações do consórcio de veículos de imprensa, com aumento de 143%.

Por Istoearacaju.com.br