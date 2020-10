Governo de Sergipe libera retorno das aulas para cerca de 42 mil alunos das redes pública e privada

O governador de Sergipe, Belivaldo Chagas (PSD), participou nesta quinta-feira (15), de mais uma reunião do Comitê Técnico-científico de Atividades Especiais (CTAE) onde ficou definido para o dia 3 de novembro o retorno das aulas para os alunos da terceira série do ensino médio da rede privada. Já os alunos do ensino médio, da rede pública, retornam no dia 17 de novembro.