Governo do Estado vai reconstruir Rodovia que liga Tobias Barreto a Riachão do Dantas

Tweet no Twitter

Compartilhar no Facebook

Na última segunda-feira, (3), aconteceu a abertura dos trabalhos que marca o início do Ano Legislativo da Assembléia.

O Governador do Estado Belivaldo Chagas discursou apresentando um cenário otimista para Sergipe e falou que vai reconstruir a Rodovia que liga o município de Tobias Barreto a Riachão do Dantas.

Durante a abertura, Belivaldo entrou no assunto que discute a situação atual das rodovias do Estado. Segundo o governador, Sergipe tem cerca de 500km de rodovias que estão precisando de reconstrução.

“Vamos começar a reconstruir as nossas rodovias que estão em sua maioria em situação de miséria. Nós temos hoje cerca de 500km que precisam de reconstrução imediata e nós pretendemos começar esse projeto no mês de maio. Inicialmente começaremos a reconstrução da Rodovia João Bebe Água e logo após a Rodovia que liga o município de Tobias Barreto a Riachão do Dantas e assim sucessivamente” explicou Belivaldo.