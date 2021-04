Governo libera consulta para auxílio emergencial 2021; veja se foi aprovado

Beneficiários do auxílio emergencial já podem consultar se foram aprovados para a nova rodada de pagamentos do benefício. Os sistemas que disponibilizam as informações sobre a elegibilidade podem ser acessados por três canais.

Pelos links do Ministério da Cidadania e da Dataprev, é possível consultar se foi aprovado.

Já no link da Caixa, constam informações sobre o pagamento do auxílio.​​