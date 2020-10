GOVERNO QUER VIABILIZAR RECEPÇÃO DE RÁDIOS FM EM TODOS OS CELULARES DO PAÍS

O ministro da Secretaria de Comunicação, Fábio Faria, informou a representantes de emissoras de rádio que recebeu sinal verde do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) para trabalhar no sentido de implantar uma medida que obriga a inserção de um chip de recepção de rádios FM em todos os celulares do país. A informação é do colunista Lauro Jardim, de O Globo.

Com isso, o governo estima que 200 milhões aparelhos celulares dos brasileiros passarão a captar normalmente qualquer rádio FM. Atualmente, para acessar essa possibilidade, o ouvinte precisa fazer download do aplicativo da emissora que deseja escutar.