GRAVE ACIDENTE EM TOBIAS BARRETO, PASSAGEIROS FICAM PRESOS ÁS FERRAGENS

Um Acidente foi registrado na madrugada deste domingo, 28/02, na Rodovia SE – 170, na entrada da Cidade de Tobias Barreto.

Segundo informações o condutor do veículo perdeu o controle da direção e colidiu em um poste e logo em seguida capotou.

Segundo o Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPRv), no veículo, além do condutor, de 20 anos, estavam outros três ocupantes, dois ocupantes ficaram presos nas ferragens e precisaram ser resgatados pelo Corpo de Bombeiros.

Apesar da gravidade do acidente, todos os ocupantes saíram com vida. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), o Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual e Polícia Militar estiveram no local do acidente.

Juliano Góis – DRT 2282/SE