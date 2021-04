Homem trans dá à luz uma menina, em Minas Gerais

“O sentimento que eu tive desde o começo da gestação, independentemente do fato de que gerei a minha filha, foi de pai. Com certeza, agora, depois do nascimento dela, é o mesmo sentimento de pai. Então, isso pra mim foi bem gratificante”. A afirmação é de Rodrigo Brayan da Silva, de 33 anos, o homem trans que deu à luz uma menina, Isabela, na madrugada dessa terça-feira (6/4), em Montes Claros, no Norte de Minas.

Rodrigo tem como companheira Ellen Carine Martins, de 25, que também é trans e assumiu o papel de mãe da criança. Eles estão juntos há um ano e quatro meses e atuam como influenciadores digitais na cidade do Norte de Minas.

Isabela, primogênita do casal, nasceu na madrugada de terça-feira, com três quilos e 110 gramas, com 50 centímetros, de parto normal, que foi antecipado em uma semana do tempo previsto, na maternidade do Hospital Universitário Clemente de Faria, vinculado à Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes).

O casal trans deve receber alta ainda nesta quarta-feira (7/4). Para Ellen, o nascimento do seu bebê (o primeiro de casal trans registrado no Norte de Minas) traz uma “luz no fim do túnel” para o público LGBTQIA+ romper o preconceito e constituir família.

“A nossa felicidade é imensa, não so pelo nascimento da nossa filha, mas por trazer uma esperança de (luz) no fim do túnel. Com o nascimento dela, muitas pessoas da classe LGBTQIA vão conseguir ver que há sim a chance de construir uma família, independentemente da sociedade que a gente tem”, declara.

No Brasil, não existem números oficiais atualizados sobre os casamentos entre pessoas do mesmo sexo. Dados do Censo 2010, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), apontavam que naquele ano já existiam 60.002 brasileiros que declaram morar com o cônjugue do mesmo sexo.

Mas o número de casamentos entre pessoas do mesmo sexo aumentou bastante, tendo em vista que em maio 2011 o Supremo Tribunal Federal (STF) declarou legal a união civil homoafetiva. Em maio de 2013, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) aprovou resolução que obriga os cartórios de todo país a realizarem as celebrações de casamento entre indivíduos do mesmo sexo.

Papel de mãe

Rodrigo explica que teve uma gravidez tranquila: “A gestação foi um período muito bom. Foi uma coisa que eu curtir bastante. Foi uma gestação bem tranquila, graças a Deus. Agora, ao ver o rostinho dela (de Isabela), eu me sinto completamente como pai. Foi muito bom essa experiencia que eu tive”, afirma.

Já Ellen salienta que acompanhou todo o trabalho de parto e que viveu “um misto de emoções”. Ela diz que o desafio agora é exercer “o papel de mãe”. “Já estou exercendo o papel de mãe, que é incrível, por mais cansativo que deseja”, afirma a influencer.

Por: Estado de Minas