Hospital do Câncer: licitação chama atenção e Dr. Samuel afirma que vai fiscalizar 

No final de 2020 o Governo do Estado lançou um edital para construção do Hospital do Câncer, obra que está abandonada por falta de condições técnicas e financeiras desde a gestão do Governo de Jackson Barreto. Neste edital, a empresa do Paraná Endeal Engenharia e Construção Ltda, está participando da licitação. Segundo o deputado estadual Dr. Samuel Carvalho (Cidadania), o que chama atenção é que a empresa apresenta sérios problemas no Sul do país. O parlamentar afirmou que fará uma fiscalização rigorosa para que os pacientes oncológicos não sofram ainda mais com a falta de gestão do Governo.

De acordo com o deputado, nos bastidores da política o que se fala é que a empresa do Paraná está cobrando um preço abaixo do mercado, o que já é suspeito. “Nós estamos falando da retomada de uma das obras mais importantes do estado. É um hospital que dará suporte aos pacientes oncológicos que sofrem há anos com a falta de gestão do Governo. É inadmissível que Belivaldo Chagas deixe uma empresa que teve problemas em obras na Arena em Ponta Grossa (PR) e em obras de um hospital regional do município de Cornélio Procópio (PR) participar da licitação em nosso estado, e ainda apresentando preço abaixo do mercado. Isso é muito suspeito. Não queremos ser lesados novamente”, afirmou o deputado.

Diante desta situação, Dr. Samuel defendeu uma maior fiscalização das obras e da licitação. “Estamos com pressa para que a obra seja iniciada, mas queremos que comece de forma segura. Já basta de atraso e já basta de tanto sofrimento. Atuarei de forma firme, buscando acompanhar de perto todo processo de licitação e de construção do Hospital do Câncer”, pontuou.