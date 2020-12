IFS CAMPUS TOBIAS BARRETO: Festival de Talentos este ano vai acontecer online

Na próxima sexta-feira, 11 de dezembro, o Instituto federal de Sergipe (IFS) do Cumpus Tobias Barreto realizará a terceira edição do festival de talentos estudantil, TobFest. O festival que costuma reunir um público diversificado, este ano, devido ao coronavírus, será transmitido por meio de uma live no canal oficial do Instituto no Youtube, a partir das 19h.

Segundo o coordenador do projeto, Rosevaldo Xavier, o projeto foi todo adaptado para ser feito em formato de live, com a presença apenas dos candidatos e a equipe de organização para não haver aglomeração e seguindo todas as recomendações dos órgãos de saúde.

Estão concorrendo sete alunos de escolas de Tobias Barreto, que irão mostrar seu talento em diversos estilos musicais. Os três melhores serão escolhidos por jurados da área de cultura selecionados pela comissão organizadora.

“O público pode esperar muito talento dos candidatos que estão se dedicando e ensaiando para fazer uma boa apresentação no dia do evento. Tem cantores que agradam todos os gostos, vamos poder ouvir MPB, música internacional, sertanejo, samba e forró”, revela Rosevaldo.

De acordo com o diretor do campus, Márcio de Melo, o TobFest é sem dúvidas uma forma de promover a integração do IFS com a comunidade tobiense. “Como somos uma instituição muito recente no município, esses eventos são fundamentais, pois projetam o instituto e fazem ser conhecido em toda cidade”, comenta. O professor também destaca a importância das ações de extensão que utilizam a arte a cultura como ferramenta de educação.

“A valorização da arte e da cultura é uma coisa essencial para a educação. A arte alimenta a criatividade dos estudantes e, com isso, nós trazemos a liberdade do pensamento, a escola precisa oferecer ao aluno não somente o aprendizado técnico, mas também a oportunidade e a consciência de que ele pode criar, expressar suas emoções e pensamentos. Só assim vamos ver o crescimento de uma sociedade heterogênea, onde ele possa se habituar a conviver com as diversidades de pensamentos”, finaliza.

Edições anteriores

Amanda Xavier foi a vencedora na categoria música no ano passado. Para ela a participação no TobFest foi uma experiência enriquecedora em diversos aspectos. “Nunca pensei que fosse capaz de participar de um projeto tão incrível e ao mesmo tempo tão desafiador. Hoje em dia sou muita grata ao TobFest, pois além do prêmio que recebi, outros prêmios nos meus conhecimentos vocais e pessoais foram adicionados”, ressalta.

O que: TobFest 3

Quando: dia 11 de dezembro às 19h

Onde: YouTube do IFS

Fonte: Instituto Federal de Sergipe (IFS)