INEP disponibilizará notas do ENEM 2020 nesta segunda-feira

Em meio ao clima de pandemia, milhares de estudantes brasileiros fizeram as provas do Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM 2020, as quais foram realizadas em três aplicações, incluindo uma versão digital em modelo piloto.

A primeira aplicação foi realizada em modelo tradicional, isto é, de forma impressa, nos dias 17 e 24 de janeiro de 2021. O ENEM Digital foi aplicado nos dias 31 de janeiro e 07 de fevereiro e, como trata-se de um piloto, apenas 93 mil inscritos em 104 cidades puderam participar da modalidade. Por fim, a terceira aplicação, realizada em 23 e 24 de fevereiro, objetivou contemplar alunos que não conseguiram comparecer à primeira aplicação pelas questões ligadas à COVID-19.

Pois bem, segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o famoso INEP, órgão responsável pelo exame, os enendianos que concluíram o Ensino Médio poderão consultar suas notas individuais obtidas na redação e nas quatro áreas do conhecimento contempladas nas provas a partir das 18h desta segunda-feira (29) através da Página do Participante .

A média geral do ENEM é um passaporte para o ensino superior no Brasil e em instituições de Portugal, além de programas governamentais de apoio e financiamento estudantil, como o ProUni e o FIES.

Para os treineiros, ou seja, estudantes que ainda não concluíram o Ensino Médio e fizeram a prova apenas para autoavaliação de conhecimentos, os resultados estarão disponíveis, na mesma página, porém, apenas em 28 de maio.

Por: Jose Bráulio