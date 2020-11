Instituto DataAlô dá vitória a Valdirene Aragão em Monte Alegre

O Instituto DataAlô realizou pesquisa de intenção de voto no município de Monte Alegre, Alto Sertão do estado, com 416 entrevistados e uma margem de erro de 4,72%.

A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número SE-01650/2020 e tem o nível de confiança de 95%.

Na pesquisa estimulada, Valdirene Aragão lidera a corrida eleitoral dentro da margem, seguida por Nena de Luciano.

Vamos aos números:

Se as eleições em MONTE ALEGRE DE SERGIPE fossem hoje e os candidatos a

PREFEITO fossem estes, em quem o (a) Sr (a)votaria? (Estimulada)

01 Valdirene Aragão 39,90%

02 Nena de Luciano 35,61%

03 Acrisio Pereira 17,33%

04 Não Sabe/Não Respondeu 3,21%

05 Branco 1,85%

06 Nulo 2,10%

Se as eleições em MONTE ALEGRE DE SERGIPE fossem hoje e os candidatos a

PREFEITO fossem estes, em quem o (a) Sr (a)NÃO VOTARIA DE JEITO NENHUM? (Estimulada)

# Candidato(a) Resultado

01 Nena de Luciano 31,49%

02 Acrisio Pereira 28,85%

03 Valdirene Aragão 19,47%

04 Não Sabe/Não Respondeu 18,03%

05 Nulo 1,44%

06 Branco 0,72%

A pesquisa foi realizada entre os dias 10 e 12 de novembro.