Itabaiana goleia o Jacyobá por 7×0 e assume a liderança do grupo 4 na série D

O Itabaiana pressionou do início ao fim e conseguiu fazer um placar elástico sem muito esforço. Thiago Santos, três vezes, e Wilian, com dois gols, deixaram o Tricolor em uma posição confortável. Pelo lado do Jaciobá, o goleiro Germano evitou um placar mais elástico e assustou apenas com Tello, que acertou um chute no travessão da meta de Andrezon.

O sexto gol saiu logo no início do segundo tempo com Alex Sandre completando cruzamento de Ila. O ritmo da partida deu uma caída e o técnico Jaelson Marcelino buscou promover alterações para que o Tricolor da Serra continuasse pressionando. Porém, pouco mudou e o Jaciobá também não oferecia muitos espaços. Birungueta ainda fez mais um aos 35 minutos e selou o placar no Mendonção.

Com a goleada, o Itabaiana foi aos 20 pontos e assumiu a liderança do Grupo 4 por ter um maior número de gols pró, já o Jaciobá permanece em último lugar, com apenas 4 pontos somados e com saldo negativo de 23 gols.A próxima partida do Itabaiana está marcada para sexta-feira, às 15h, contra o Coruripe, no estádio Gérson Amaral. No mesmo dia, o Jaciobá recebe o Freipaulistano às 16h no Estádio Municipal Coroacy da Mata Fonseca.

Por: Brenno Pinheiro

Imagens: Wendell Resende