Itabaiana perde em Alagoas após um primeiro tempo apático

O Coruripe iniciou a partida pressionando e tentando ocupar todo o campo de ataque. A pressão deu resultado logo aos 8 minutos. Gabriel acertou um belo chute da entrada da área para abrir o placar. O Itabaiana tentou responder logo depois com Wilian. Meia cobrou falta direta e obrigou o goleiro Alexandre Silva a fazer uma grande defesa. O ritmo deu uma diminuída, mas o Hulk marcou o segundo antes do final da etapa inicial. Coruripe fez boa troca de passes, André infiltrou e tocou com tranquilidade para o fundo das redes.

O Itabaiana voltou disposto a mudar o resultado e o Coruripe pensando em garanti-lo. O Tricolor da Serra buscou se lançar ao ataque, mas sem muita organização, o que facilitou o trabalho do sistema defensivo do Hulk. A partida ficou bastante truncada e sem chances claras de gol. O único lance de perigo foi quando Ila aproveitou cobrança de escanteio para cabecear forte e o goleiro Alexandre Silva fazer uma defesaça.

O Itabaiana perdeu a grande chance de se classificar antecipadamente a próxima fase da Série D do campeonato Brasileiro com isso na próxima rodada o Coruripe enfrenta o Potiguar de Mossoró, na Arena das Dunas, às 15h do dia 23 de novembro. Já o Itabaiana recebe o Central, no Etelvino Mendonça, às 16h do dia 22 de novembro.

Por: Brenno Pinheiro