Joaquim Barbosa articula oposição contra Bolsonaro em 2022

Aposentado do Supremo Tribunal Federal (STF) em 2014, o ex-ministro Joaquim Barbosa está “mais imerso no mundo político do que no jurídico”.

A informação é da jornalista Carolina Brígido ao site UOL.

Brígido diz que Barbosa está articulando “nos bastidores seu apoio para a disputa de 2022 com uma prioridade em mente: tirar o presidente” da República, Jair Bolsonaro, do poder.

“Nas eleições, a intenção do ex-ministro é dar o peso de seu nome à esquerda para derrubar Bolsonaro nas urnas”, acrescenta a jornalista.

Para atingir o propósito de derrubar Bolsonaro, o ex-ministro “não descarta apoiar eventual candidatura do ex-presidente Lula da Silva (PT)”.

“A interlocutores, Barbosa tem dito que não quer se candidatar. Mas essa possibilidade ainda não foi totalmente descartada”, acrescenta Brígido.