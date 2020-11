Joe Biden é eleito presidente dos Estados Unidos, segundo Associated Press

O ex-vice-presidente acumulou 273 votos no Colégio Eleitoral depois de vencer os 20 eleitores da Pensilvânia, de acordo com a NBC News, superando os 270 necessários para ganhar a Casa Branca e derrotar o presidente Donald Trump.

A vitória de Biden coroou uma das campanhas mais longas e tumultuadas da história moderna, na qual ele manteve um foco agressivo no tratamento amplamente criticado de Trump da pandemia Covid-19. A maioria dos eleitores disse que o aumento dos casos de coronavírus foi um fator significativo em sua votação, de acordo com os primeiros resultados da pesquisa de saída da NBC News com eleitores no início e no dia da eleição.

Biden criticou Trump regularmente como impróprio para o cargo e posicionou sua campanha como uma “batalha pela alma da América”. Ele prometeu desde o início de sua corrida curar e unir o país se ele ganhasse, e tornou central em sua mensagem de encerramento a promessa de representar tanto aqueles que votaram nele quanto aqueles que não votaram quando ele chegou à Casa Branca .

Como presidente, Biden será imediatamente confrontado com uma nação amargamente dividida no meio de uma pandemia que já matou 236.000 americanos. Trump exacerbou a divisão ao minimizar os efeitos da pandemia, e nem mesmo disse se reconheceria o resultado da eleição.

Ele também terá de encurralar um Partido Democrata rebelde com tensões não resolvidas entre suas alas progressista e centrista.

Biden, que completará 78 anos no final deste mês, o que o torna a pessoa mais velha já eleita para a presidência, concorreu pela primeira vez ao cargo mais alto do país há mais de 30 anos. Um moderado de longa data, ele enfatizou o bipartidarismo por décadas, e sua longa carreira no Senado foi tipificada por sua disposição de trabalhar no altar com colegas republicanos.