Jogão! Flamengo bate o Grêmio de virada e volta a sonhar com o título

Rubro-Negro faz grande segundo tempo e consegue importante vitória para se manter perto do Internacional, líder do Brasileirão

Flamengo não perde para o Grêmio há 7 jogos

A última derrota sofrido pelo Flamengo diante do time de Renato Gaúcho foi no dia 04 de agosto de 2018

O sonho do Flamengo em ser bicampeão brasileiro consecutivo está mais vivo do que nunca! Nesta quinta-feira (28), a equipe bateu o Grêmio, em Porto Alegre, por 4 a 2, em jogo atrasado da 23ª rodada e chegou aos 58 pontos no Brasileirão, quatro atrás do líder Internacional.

Gabigol foi o grande nome da vitória de virada. Além de anotar um golaço, ele ainda deu duas assistências, para Everton Ribeiro e Arrascaeta. Já no finalzinho, Isla também deixou o seu. Diego Souza fez os dois gols dos gaúchos. O segundo, uma pintura, de falta.