JORNAL DA CLUBE: Com Júnior Ribeiro de Segunda à Sexta das 12 às 14 horas

No dia 13 de abril de 2020, a Rádio Clube de Itapicuru iniciou sua programação no canal 96,7 Fm, em pouco mais de um mês a emissora conquistou milhares de novos ouvintes em vários municípios da Bahia e Sergipe. No aplicativo Rádio Net, a emissora também evoluiu triplicando sua audiência.

Nossa História

No dia 23 de setembro de 1991 a rádio Clube de Itapicuru entrava no ar com a sua programação oficial, no prefixo AM 1460 KHz, depois de um ano no ar mudou para a frequência, ZYH 520 e prefixo AM 1060, a emissora foi fundada por uma sociedade de empresários. A Rádio Clube de Itapicuru funciona na Av. José Candido dos Santos, distrito de Lagoa Redonda – Itapicuru – Ba, Contatos: Fixo: 79 3541-1067, Cel: 79 9 9931-5301, Site: www.clube96.com.br o seu parque de transmissão está localizado no Povoado Boa Vista.

Com uma programação eclética, a emissora mantém uma conceituada audiência nas regiões nordeste da Bahia e centro-sul de Sergipe. Atingindo como público as diversas classes sociais.

No dia 15 de junho de 2019, a emissora lançou no ar o seu sinal em 96,7 Fm, em caráter experimental, nascendo assim a Clube Fm, com a mesma credibilidade do Am e muito mais qualidade, se adaptando a era digital. No dia 13 de abril de 2020, a Rádio Clube de Itapicuru iniciou sua programação no Fm.

A Rádio é de propriedade do grupo Pop Show, tendo como presidentes, o Sr. Ednaldo Costa e a Sra. Luciana Costa; Diretor Geral, Neto Oliveira e no Departamento Financeiro, Isabel Cristina.

CONFIRA A NOVA PROGRAMAÇÃO:

De Segunda à Sexta

04h30 Bom Dia Sertão – Apresentação: Vovó Biló

07h00 Clube do Ouvinte – Apresentação: Roseane Silva

10h00 Conectados – Apresentação: Antônio Nascimento

12h00 Jornal da Clube – Apresentação: Junior Ribeiro. Reportagens: Juliano Góis

14h00 Mistura Mix – Apresentação: Valteci Ferreira

17h00 Comunidade Viva – Apresentação: Equipe da Pastoral de Comunicação

19h00 A Voz do Brasil

20h00 Momentos Relax – Apresentação: Antônio Nascimento

Sábado

06h00 A Voz do Agricultor – Programa do Sindicato Rural de Itapicuru

07h00 A Voz do Município – Programa da Prefeitura de Itapicuru

08h00 Clube do Ouvinte – Apresentação: Roseane Santos

12h00 As Mais Tocadas – Apresentação: Juliano Góis

14h00 Sábado Especial – Apresentação: Juliano Góis

18h00 Santa Missa – Direto da Igreja Matriz de Tobias Barreto

20h00 Sábado Especial – Apresentação: Gilvan Santos

Domingo

05h00 Sucesso Que Virou Saudade – Apresentação: Gilvan Santos

09h00 Comunidade Viva – Apresentação; Almir Santos

12h00 Domigão Legal – Apresentação: Valteci Ferreira

18h00 Paradão 96 – Apresentação: Antônio Nascimento

