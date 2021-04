Lotação de Unidades de Terapia Intensiva públicas passa dos 90% em Sergipe; na noite deste sábado (03), apenas 19 leitos de UTIs estavam disponíveis

No boletim epidemiológico emitido ontem (03) pela Secretaria de Estado da Saúde de Sergipe (SES), cinco hospitais da rede pública do estado apresentam 100% de ocupação nos leitos de UTIs exclusivos para tratamento da COVID-19. Segundo o informe da SES, 208 pessoas estão internadas (7 são crianças) e restam apenas 19 leitos de UTIs públicas disponíveis.

Os Hospitais Universitários de Aracaju e Lagarto, com 10 e 20 leitos de UTIs, respectivamente, não possuem mais vagas. Também o Hospital regional de Estância , com 18 leitos, e os seis leitos do São José, estão todos ocupados. A UTI pediátrica da Maternidade Nossa Senhora de Lourdes também está com 100% de ocupação.

Na rede privada, a lotação chega a 111,4%, com 186 pessoas internadas em UTIs, sendo 17 crianças.

Além disso, o número de novas infecções, nas últimas 24 horas, foi de 904 casos. Em Sergipe, 177.261 pessoas já testaram positivo para a Covid-19 e 159.900 pacientes foram curados. Ainda aguardam resultados 2.810 exames coletados.

O estado registrou 3 mortes ocorridas no sábado (03) e confirmou 19 óbitos pela doença que estavam em investigação. Outras 16 mortes estão sendo investigadas.

Com informações da SES