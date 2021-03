Mais de 15 mil vagas de emprego formal foram criadas no RJ em fevereiro

Dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). Setor de Serviços foi o que mais gerou empregos com 8.562 novas vagas

Ao todo, 15.530 empregos om carteira assinada foram gerados no Rio de Janeiro no mês de fevereiro. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgados nesta quarta-feira (31).

De acordo com o Governo do Estado, o total representa a diferença entre as contratações e as demissões feitas no período. Dos cinco setores de atividades econômica analisados, todos apresentaram saldo positivo.

O setor que mais apresentou alta foi o de Serviçoc, com 8.562 novas vagas. Em seguida vem a Indústria, com 2.593, Comércio com 2.333, e a Construção, com 1.930.

No acumulado dos últimos 6 meses, entre setembro de 2020 e fevereiro de 2021, o Estado do Rio apresentou saldo de 76.362 postos formais.