Manhattan Connection sai da GloboNews e pode ir a outro canal

O diretor de jornalismo da Globo, Ali Kamel, anunciou neste domingo (22.nov.2020) o fim do programa Manhattan Connection, que vai ao ar semanalmente na GloboNews. O programa estreou na TV fechada em 1993, no GNT, e permaneceu no canal até 2011. Em todo esse tempo, foi comandado pelo jornalista Lucas Mendes.

O Manhattan Connection traz análises políticas e econômicas do noticiário do Brasil e do mundo. O programa é apresentado de Nova York, com Mendes mediando o debate entre os demais participantes.

Depois de sair do GNT, o programa foi transferido para a GloboNews. Nesses 27 anos, o Manhattan Connection teve entre os integrantes alguns ícones do jornalismo brasileiro, como Paulo Francis, morto em 1997, e Nelson Motta, que permaneceu no elenco até 2008. O cineasta Arnaldo Jabor é outro que fez parte do programa.

A atual bancada conta com os jornalistas Caio Blinder, que também está desde a estreia, Diogo Mainardi, Pedro Andrade e o economista Ricardo Amorim.

Nas redes sociais, Blinder deu a entender que o grupo de jornalistas está negociando com outro canal. Ele afirmou que novidades sobre o programa serão anunciadas na edição deste domingo.

O site O Antagonista, que tem Mainardi entre os sócios, publicou nota em que fala vagamente sobre a possibilidade de o grupo seguir no ar. “Neste domingo, a GloboNews vai exibir seu último Manhattan Connection. As manhatazanas, porém, não serão extintas. Hoje à noite, a manhatazana-chefe, Lucas Mendes, vai dar os detalhes do próximo destino do programa”, informou.