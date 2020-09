MDB E DEM DO MUNICÍPIO DE TOBIAS BARRETO REALIZA CONVENÇÃO DIA 15

No próximo dia 15 de setembro, Diretórios Municipais do Movimento Democrático Brasileiro (MDB) e do Democratas (DEM) de Tobias Barreto definirão os quadros para disputarem as próximas eleições. As siglas anunciaram a convenção para decidir sobre a coligação partidária, bem como a escolha dos candidatos a vereador, além da homologação da chapa dos pré-candidatos Diógenes Almeida e Kaká Santos.

O encontro será a partir das 15h, no auditório do Complexo Industrial e terá transmissão online na página do atual prefeito e pré-candidato à reeleição, Diógenes Almeida. Kaká Santos já foi escolhido como pré-candidato a vice – decisão acolhida por todo o grupo.