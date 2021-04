O balanço do boletim epidemiológico das últimas 48 horas, divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde (SES), revela que o número de casos e de mortes por Covid-19 continua alto, mesmo com as medidas restritivas do Governo e da Prefeitura de Aracaju.

Somente ontem (7) e hoje (8) foram 1.522 novos casos e mais 51 mortes pela doença. Em Sergipe, 181.312 pessoas já testaram positivo para a Covid-19 e 3.693 morreram. Até o momento, 167.895 pacientes foram recuperados da doença.

Por Redação

Foto: SES