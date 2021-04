Mesmo sem ritmo de jogo, Flamengo vence o Bangu por 3 a 0

🎶 É O GABI! COM A 9 🎶 HOJE TEVE! O GOLAÇO DE @gabigol pelas lentes do estagiário! É O PRÍNCIPE! #FLAXBAN #VamosFlamengo pic.twitter.com/GLs57UVZ4n — Flamengo (@Flamengo) April 1, 2021

Bruno Henrique, De Arrascaeta e Gabi marcaram no retorno da equipe principal aos gramados

Flamengo e Bangu se enfrentaram na noite desta quarta-feira, no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, em partida válida pela sexta rodada do Campeonato Carioca. A equipe do técnico Rogério Ceni, venceu sem dificuldades por 3 a 0, com gols de Bruno Henrique, Arrascaeta e Gabigol, mas o placar poderia ser maior, já que o Rubro-Negro perdeu muitas chances de gols.

O Flamengo teve domínio total apesar da falta de ritmo de jogo. Filipe Luis se destacou, por conter todas as tentativas de ataques pela lateral esquerda. O Bangu não conseguia disputar a bola na zaga do Flamengo, a defesa rubro-negra paralisava todas as jogadas, mesmo se mostrando visivelmente fora de forma.

Bruno Henrique teve três chances perdidas com bolas aéreas e acertou a última, no final da primeira etapa. Everton Ribeiro e Diego Ribas não apresentaram um bom futebol. O camisa 10 buscava seguidas faltas, esperando o contato para paralisar a jogada. Porém, foi dos pés do meia que saiu o passe para o gol de BH. Diego cruzou da direita e Bruno Henrique cabeceou para o gol!

Na segunda etapa, o Flamengo seguiu mandando na partida e não cansava de pressionar em busca do segundo gol, que saiu aos os 21 minutos, quando De Arrascaeta recebeu um passe de Diego, driblou a marcação na entrada da área e bateu no cantinho do gol, sem chance para o goleiro.

Rogério Ceni resolveu mexer no time aos 23 minutos: Diego, Gustavo Henrique, Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Arrascaeta saíram e entraram Gomes, Bruno Viana, Michael, Vitinho e Muniz, respectivamente. As modificações deram mais ritmo à equipe e, aos 39 minutos, Gabigol recebeu um belo passe de Vitinho. Sem perder a chance, o camisa 9 chutou colocado, no ângulo do goleiro do Bangu, segurando o placar até o final da partida.

Com mais uma vitória, o Flamengo assume a liderança isolada do Cariocão, com 16 pontos, seguido de Volta Redonda com 13. Gabigol e cia voltam a campo na segunda-feira para pegar o Madureira, às 21h, ainda com local a definir.