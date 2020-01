METEOROLOGIA PREVÊ CHUVAS PARA TOBIAS BARRETO NOS PRÓXIMOS DIAS

Centro de Meteorologia de Sergipe prevê tempo nublado e com chuva para os próximos dois dias (22 e 23 de janeiro) em Sergipe.

Segundo boletim, emitido pelo Centro de Meteorologia da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos (Semarh), escoamentos dos ventos úmidos do Oceano Atlântico, vindos pelo Sudeste, possibilitarão chuvas mais significativas no estado, com intensidade variando de fraca, moderada, por vezes forte, com grande atuação. A mudança deve acontecer inicialmente na quarta-feira, 22, no Sul e Centro-Sul sergipano, Agreste, Alto e Médio Sertão.

Nos municípios de Tobias Barreto, Riachão do Dantas, Lagarto, Simão Dias e Carira as chuvas podem passar de 100mm inclusive com ocorrência nas regiões adjacentes. De acordo com o meteorologista Overland Amaral, as condições do tempo de amanhã e quinta-feira, serão marcadas por um aumento de instabilidades convectivas. “Essas instabilidades são decorrentes da zona de convergência do Atlântico Sul e o escoamento do Sudeste que atinge primeiro o estado da Bahia e chega ao estado de Sergipe com grandes instabilidades convectivas, podendo nesses dias ocorrerem chuvas de moderada a forte nas regiões citadas e adjacentes”.

Já na quinta-feira, 23, a tendência é que a chuva continue e se distribua por todas as regiões do estado, porém ainda com maiores intensidades no Sul e Centro-Sul sergipano, Agreste e Alto e Médio Sertão, com volume que pode chegar de 50mm a 100mm.

A Defesa Civil Estadual recomenda que a população se mantenha atenta, caso a chuva fique mais forte. “Nós da Defesa Civil, vamos mandar um SMS de alerta para as pessoas cadastradas no aplicativo de Alerta da Defesa Civil informando da possibilidade de chuva nesses territórios de modo que elas já fiquem previamente sabendo da possibilidade dessa ocorrência. Caso a chuva fique forte, nós recomendamos que a população procure lugares seguros para se abrigar, longe de riscos de destelhamento e eventuais desabamentos”, destaca o diretor da Defesa Civil Estadual, cel. Alexandre José.

Quem desejar receber os alertas da Defesa Civil Estadual via SMS, deve enviar mensagem para o número 40199, informando o CEP da localidade. Situações de emergência devem ser informadas pelo telefone 193. Na capital, intercorrências também podem ser informadas pelo número 199.