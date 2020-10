MINISTÉRIO PÚBLICO DE SERGIPE JÁ TEM O RESULTADO DAS ELEIÇÕES INTERNAS.

O grupo de promotores que sempre lutou pela democracia interna conseguiu memorável Vitória na tarde de hoje.

A eleição do Ministério Público formou lista tríplice na qual constitucionalmente o governador do estado terá que respeitar.

Na lista o forte grupo conseguiu emplacar todos os seus 3 nomes, Dr Nilzir Soares, Dr Machado Neto e Dr Etelio Prado os quais derrotaram o atual procurador geral, Eduardo da Vila, o ex procurador geral Dr Rony Almeida e o ex presidente da associação Deijaniro Jonas.

O referido resultado mostra a extrema força do mencionado grupo de promotores os quais sempre lutaram pela democracia interna.

Na última segunda feira o STF julgou a pedido da associação Nacional do Ministério Público INCONSTITUCIONAL Lei sergipana que vedada à participação dos promotores.

O grande sucesso no pleito de hoje vem coroar o trabalho da diretoria da ASMP (associação sergipana do MP) a qual não mediu esforços para garantir a democracia interna.

Com o resultado, a Asmp pleiteará ao governador do estado à nomeação do candidato mais votado uma questão de honra da entidade classista.

