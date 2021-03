MINISTÉRIO PÚBLICO PLEITEIA PRIORIDADE NA VACINAÇÃO DA FORÇA POLICIAL DE TOBIAS BARRETO.

O MINISTÉRIO PÚBLICO, através do promotor de justiça, Dr Paulo José, enviou ofício à secretaria de saúde municipal no intuito de incluir como prioridade na vacinação à força policial (polícia militar, polícia penal e policiais civis que estiverem diretamente no combate ao Covid 19).



Segundo Dr Paulo José, a recente norma técnica 297.2021 do ministério da saúde permite tal pleito. Registra -se que a força policial sempre esteve na linha da frente, seja evitando aglomeração, fiscalizando decretos e ainda garantindo à paz social nesse momento crítico, salienta o promotor de justiça.

Direto da redação