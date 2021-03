Ministro Marco Aurélio se aposentará do STF em 05 de julho

O decano (membro de maior idade de um colegiado) do Supremo Tribunal Federal, Ministro Marco Aurélio Mello, primo do ex-presidente Fernando Collor de Mello e por ele indicado ao cargo, informou, por meio de ofício, que antecipará a sua aposentadoria do tribunal.

Como reza a Constituição Federal de 1988, ao chegar aos 75 anos, os membros da Suprema Corte, cuja função é a proteção da já citada Carta Magna, são aposentados de forma compulsória. O ministro, que completará a idade limítrofe no 12 de julho, deixará o legado de mais de 30 anos no STF sete dias antes do seu aniversário, ou seja, no dia 05 de julho.

Foi Marco Aurélio, enquanto presidente do Supremo, quem sancionou a lei de criação da TV Justiça, marco na história do Poder Judiciário brasileiro, fazendo-o como Presidente da República, em de suas quatro vezes em que exerceu o cargo por conta da sucessão presidencial. Como Presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), foi o responsável por organizar a primeira eleição com a utilização das urnas eletrônicas.

Agora, o Presidente Jair Messias Bolsonaro terá que indicar o substituto do decano, o segundo do seu mandato. Há pouco tempo, Bolsonaro escolheu Cássio Nunes para substituir o Ministro Celso de Melo, aposentado em outubro de 2020. O candidato indicado deverá ser sabatinado pelo Senado Federal.

Por: José Bráulio