TOBIAS BARRRETO: Morre vítima da Covid-19, mais um querido tobiense, Damasceno da Emplacadora Mendes

Faleceu na noite desta quarta-feira 07/04, Damasceno da Emplacadora Mendes, internado em Lagarto há vários dias com o covid, com complicações causadas pelo vírus os médicos já haviam amputado as pernas dele.

Muito conhecido em Tobias Barreto, por trabalhar com a mãe, Dona Zefinha na emplacadora, Damasceno era bastante conhecido, ele também trabalhou no Ciretran e atualmente estava trabalhado no hospital da cidade.

Colegas do Ciretran Tobias Barreto, lamentam profundamente o falecimento do amigo.

Por: Juliano Góis