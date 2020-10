MP apura suposto nepotismo e servidor fantasma na secretaria de comunicação de Socorro

Tweet no Twitter

O Ministério Público colocou como sigilo uma denúncia sobre um suposto nepotismo e suposto servidor fantasma na secretaria de comunicação do município de Socorro.

O denunciante encaminhou à Ouvidoria do órgão e ao perceber que a manifestação foi colocada em sigilo, através do procedimento n° 80.20.01.0025, resolveu encaminhar à imprensa para tornar público as revelações feitas ao MP.

Ele alega que o secretário de comunicação, Carlos Ferreira, nomeou duas servidoras com laços familiares diretos. Além disso, segundo o denunciante, uma das nomeadas por Ferreira supostamente se trata de uma servidora fantasma.

Na manifestação sob sigilo é revelado o nome de uma cunhada do então secretário Carlos Ferreira, que exerce a função de coordenadora e supostamente recebe uma gratificação de 190% sobre o seu salário base.

No portal da transparência consta o nome de Denise Ribeiro dos Prazeres e seus vencimentos brutos chegam a R$ 4.340,00.

O estranho, segundo o noticiante, é que a cunhada do secretário é beneficiária do Bolsa Família e consequentemente recebe o Auxílio Emergencial.

Além disso, há indícios de que ela nem reside em Socorro, visto que a denúncia apresenta documentos que comprova que a comissionada está inserida em um programa de habitação em Penedo/AL, e por conta disso seria domiciliada no mesmo município do benefício.

A outra familiar do secretário é a sua nora, que também exerce a função de coordenadora de comunicação e recebe R$ 5.738,50.

Ao contrário de Denise, o denunciante afirma que a nora de Carlos Ferreira exerce o cargo ao qual foi nomeada.

No entanto, segundo consta na denúncia, nenhuma das duas possuem registro para atuar na área da comunicação.

O MP deve ter colocado sob sigilo a denúncia por causa dos dados pessoais dos envolvidos, como CPF e endereço domicilar.

O Secretário e o prefeito Padre Inaldo devem ser notificados nos próximos dias para se manifestar acerca das alegações apresentadas ao Ministério Público.

Da redação/Portal Tobiense