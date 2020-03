MP de Tobias Barreto recomenda aos estabelecimentos comerciais limitação de vendas de álcool em gel por consumidor e praticar o preço de sessenta dias atrás.

O Ministério Publico de Tobias Barreto esteve em diversos estabelecimentos comerciais, a fim de apurar as inúmeras denúncias recebidas de práticas abusivas, em decorrência da pandemia de Coronavírus – COVID 19.

Por este motivo, o Promotor de Justiça de Tobias Barreto, Dr. Paulo José, se reuniu na manhã desta quinta-feira (19/03) com representantes de estabelecimentos comerciais e recomendou a venda de no máximo 2 itens de álcool em gel 70 %, ou produtos similares e apenas uma caixa de máscara de proteção (limitada a 20 unidades), referente ao CPF do consumidor. O objetivo é garantir a possibilidade de maior abrangência do referido produto à população.

Houve ainda denúncias sobre o aumento abusivo dos preços desses produtos essenciais, como álcool em gel e máscaras, e que não foi observado a venda de limites quantitativos, para que todos os consumidores tivessem acesso aos produtos.