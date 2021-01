MUDANÇA DE PADRES TRARÁ REFORÇO PARA A PARÓQUIA DE N. SRA. IMPERATRIZ DOS CAMPOS.

Após circular a notícia onde Dom Giovanni Crippa anuncia transferências de Padres em alguns municípios sergipanos incluindo Tobias Barreto, a comunidade católica ficou muito triste com a notícia achando que os padre Jodeclan e Antonio fossem sair de nossa paróquia.

Mas neste caso, Tobias Barreto não terá baixa em seu clero. Pelo contrário, Padres Jodeclan e Antonio permanecem na Paróquia de Nossa Senhora Imperatriz dos Campos que contará com a presença de Padre Vicente Vidal de Souza que será transferido da Paróquia Senhor do Bonfim (Salgado-Se) onde era Vigário Paroquial para exercer a mesma função em Tobias Barreto que agora conta com três padres como outrora, na condução dos fiéis da igreja católica através do empenho pastoral.

Por Bruno Vasconcelos