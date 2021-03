MULHERES QUE INSPIRAM: Izabel Cristina Macedo da Rádio Clube 96,7

Izabel Cristina Macedo

Uma mulher à frente do seu tempo, Izabel Cristina Macedo ainda muito jovem se enveredou pelos caminhos do rádio, à época um ambiente muito pouco frequentado por mulheres e dominado por homens que se dividem entre apresentação e direção de emissoras por todo país. Dona Izabel da Rádio Clube, como é reconhecida, não se intimidou e seguiu firme no seu propósito. Hoje, além de pioneira, é referência no rádio da região Sul de Sergipe e Norte da Bahia.