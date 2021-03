Com uma visão empreendedora e ousada, a RADIO NAMORAL FM inova o mercado de rádio na EUROPA, centrada em Bruxellas no coração do velho Continente na frequência de 99,3 Megahertz, tocando o melhor da música Brasileiro 24 horas de por dia com muita interação e criatividade.

No Brasil situada em Florianópolis /SC com afiliada na cidade de Tobias Barreto no estado de Sergipe. A RADIO NAMORAL FM aposta em um público jovem e qualificado.

https://www.radionamoral.com/