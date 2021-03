Neste sábado a gasolina fica mais barata nas refinarias

A Petrobras anunciou, nesta sexta-feira (19) que o preço médio da gasolina nas refinarias terá redução de R$ 0,14 por litro. Isso representa uma queda de 4,95%. O reajuste começa a valer a partir deste sábado (20). O preço médio do combustível ficará em R$ 2,69 por litro. O diesel não sofre alteração e permanece em R$ 2,86 por litro.

O impacto do reajuste nas refinarias, porém, não repercute de forma imediata no custo da gasolina nos postos de combustível. De acordo com nota divulgada pela estatal, as variações para mais ou para menos estão associadas ao mercado internacional e à taxa de câmbio e têm influência limitada sobre o valor repassado aos consumidores finais.

Esta é a primeira redução anunciada em 2021. Desde janeiro, o preço médio da gasolina já havia sofrido seis aumentos. Com o novo anúncio, o combustível passa a acumular alta de R$ 46,2% desde o início do ano. Já o diesel subiu 41,6%.

Fonte: https://www.destaquenoticias.com.br/gasolina-fica-mais-barata-nas-refinarias/