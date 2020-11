NETWORK É MAIS IMPORTANTE QUE PERFIL PROFISSIONAL NO INSTAGRAM!

Essa análise é dedicada aos prestadores de serviço, assim como eu.

Network é um termo que vem do inglês (“net” é rede e “work” é trabalho) e significa rede de relacionamentos ou rede de contatos. Trata-se de uma rede de pessoas que trocam informações e conhecimentos entre si. E é a partir dessa troca de conhecimento que a sua prestação de serviços pode ser bem sucedida. É claro que as redes sociais são imprescindíveis para qualquer negócio, porém, para conseguir um bom número de clientes através do instagram por exemplo, você precisa gerar conteúdo, fidelizar um público, criar autoridade no seu nicho, entre outras coisas. Isso pode levar um tempo, semanas, meses ou até anos. Mas se estiver na hora certa e lugar certo, em uma conversa de 5 minutos você pode conseguir um número surpreendente de clientes.

As famosas indicações acontecem naturalmente, e aí com um bom trabalho, e tratamento ao cliente isso pode se tornar uma rede de indicações até que você nem precise usar sua rede social pra divulgar o seu serviço.

Este é o meu caso, desde 2013 eu trabalho com marketing e redes sociais, por conta do network intenso que vivia, e buscava quando trabalhei em uma emissora de rádio de Aracaju. Eu não perdia a oportunidade de falar sobre o meu trabalho ( E é importante não ser chato, perceber se cabe o assunto) quando percebia que aquela pessoa que estava próximo, em alguma roda de conversa, poderia ser um cliente em potencial, ou alguém que poderia ter uma influência sob possíveis clientes. Como disse no parágrafo a cima, realizando um bom trabalho e um bom atendimento, as indicações no boca a boca nunca pararam. E até hoje os clientes chegam sem eu ter que usar as minhas redes sociais pra isso especificamente.

O melhor a se fazer, é juntar essas duas técnicas. Ficar ligado em quando falar sobre seu trabalho, buscar contatos e relacionamentos com pessoas que podem te trazer clientes, e ter uma boa rede social, da forma certa profissional gerando valor e conteúdo para a sua audiência!

Por: Carlos Augusto

Coluna: Empreendedor Online