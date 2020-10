No duelo entre proletários e operários, Confiança sai na frente com golaço, mas sofre empate.

Em jogo morno e com pênalti perdido, Operário e Confiança ficam no empate. Equipes deixam a desejar em criatividade e terminam com a igualdade no placar, o goleiro Thiago Braga se destaca por sair de vilão a herói da partida após falha no primeiro gol e defesa de um pênalti na segunda etapa.

Nesta sexta (09), Operário e Confiança se enfrentaram no Estádio Germano Kruger, no Paraná e protagonizaram um jogo corrido, bem disputado mas com poucas chances reais de gol. O empate por 1 a 1 mantém o Fantasma em busca na vaga no G-4 da competição, enquanto o Dragão do Bairro Industrial fica no meio da tabela, longe da zona de rebaixamento e com possibilidades de sonhar também com uma vaga entre os quatro primeiros.

Com o resultado o time sergipano chegou aos 19 pontos, ultrapassou o Vitória e assumiu o decimo lugar enquanto o Operário estagnou no sétimo lugar com 22 pontos.

Por: Brenno Pinheiro